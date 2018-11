UniMol, Dottorato di Ricerca Internazionale in «Tecnologie e Biotecnologie Agrarie»

CAMPOBASSO. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noti i dati che riguardano il Bando Pon “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” per l’anno 2018.

L'obiettivo, è valorizzare l’internazionalizzazione dei dottorati italiani e a rafforzare i legami col settore industriale.

Al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, il Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale in “Tecnologie e Biotecnologie Agrarie” (Agriculture, Technology and Biotechnology”) racchiude proprio questi aspetti cruciali, tra conferme, riconoscimenti, attrattività e innovazione tecnologica. E riuscire poi a reperire risorse aggiuntive sulla ricerca, e se queste sono frutto di qualità e premialità, e poi rivolte e ad appannaggio di giovani ricercatori, allora il risultato non solo assume canoni davvero significativi, ma rappresenta la conferma e l'efficacia di una visione prospettica e di lungimiranza che accresce la credibilità e l'attrattività dell'Ateneo sul panorama nazionale ed internazionale.

Il Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie nasce, dopo la riforma universitaria, dalla fusione di 3 Dottorati dell’allora Facoltà di Agraria.

“Il primo prestigioso riconoscimento - afferma il professor Giuseppe Maiorano, Coordinatore del Dottorato - giunge ad agosto 2014 con l’accreditamento del corso di Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie in Dottorato Internazionale in collaborazione con gli Atenei stranieri di: Utp, University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland); Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia). Due prestigiose Università nel settore delle biotecnologie applicate all’agricoltura e alla produzione e trasformazione degli alimenti. E’ stato uno dei primi dottorati ad essere riconosciuto come Dottorato Internazionale.

Centrato sul sistema agroalimentare ed ambientale codificato in Horizon 2020 - continua il Prof Maiorano - ha come obiettivi l’agricoltura sostenibile, la sicurezza e qualità degli alimenti, il benessere animale, la green economy e il diritto ambientale. Oggi è articolato in 3 curricula: Produzione e Protezione sostenibile delle piante (Sustainable Plant Production and Protection); Scienze, Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti (Food Science, Technology and Biotechnology); Benessere Animale, Biotecnologie e Qualità delle Produzioni Zootecniche (Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production). Forma figure di alta professionalità in possesso di competenze specifiche per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile per garantire, mediante nuovi mezzi biotecnici e biotecnologici, sicurezza, qualità e salubrità degli alimenti di origine vegetale e animale, scorte alimentari e la tutela del suolo e dell’ambiente”.