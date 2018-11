Prosegue la stagione concertistica con ″Il flauto tra Francia e Germania″

TERMOLI. Si comunica che domenica 18 novembre 2018, alle ore 18.00, presso il cinema Sant’Antonio di Termoli avrà luogo il secondo concerto della XIV edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica.

Sul palco il flauto di Gianluigi Durando in duo con il pianista Luigi Stillo, il concerto dal titolo "Il flauto tra Francia e Germania", vuole essere un omaggio a due delle nazioni europee i cui compositori si sono maggiormente dedicati a questo strumento.

GIANLUIGI DURANDO allievo di due grandi flautisti di scuola francese, Pietro Deflorian con cui si diploma presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma e Conrad Klemmcon cui consegue il SolistenDiplom presso il Conservatorio di Winterthur (CH) sempre con lode. Si è ulteriormente perfezionato con i Maestri Larrieu, Marion, Adorjan, Graf, Wye ed Nicolet per il suo strumento e per la musica da camera con i Maestri Brengola ( Quintetto Chigiano ), Walter Levine ( Quartetto Lasalle ) e HattoBeyerle(Quartetto Berg ) presso la Musikakkademie di Basilea (CH). Dal 1990 al 2008 risiede in Germania, dove è titolare di una cattedra di flauto e musica da camera presso la MusikschuleNördlicherBreisgau di Emmendingen. Dal dicembre 2008 è professore di flauto presso il Conservatorio „Stanislao Giacomantonio“ di Cosenza.

Il pianista LUIGI STILLOcon cui suona da diversi anni si è diplomato a soli 19 anni in Pianoforte e a 21 in Clavicembalo, diplomi entrambi conseguiti con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionato con illustri Maestri tra i quali: Demus, Aprea, Ciccolini, Speranza, Di Cesare, Cifarelli, Bacchelli, De Rosa e con il M' Perticaroli presso l`HochschuleMozarteum" di Salisburgo. Ha effettuato diverse tournèe in Italia e all’estero (Messico, Ungheria, Francia, Spagna, etc.) In questi ultimi anni si dedica prevalentemente al repertorio cameristico con illustri musicisti, il violoncellista Luca Signorini, i violinisti Paolo Chiavacci, Luigi De Filippi, Mauro Tortorelli, insieme al quale ha eseguito più volte il Concerto per pf.,vl. e orchestra di F. Mendelssohn, con il Trio Farrenc e in quintetto con il Quartetto Archimede; ha inoltre al suo attivo numerose collaborazioni con varie orchestre, sinfoniche e da camera, in qualità di pianista e cembalista. Ha conseguito brillantemente l'idoneità in sette Concorsi a Cattedre presso i Conservatori di Musica, Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica; attualmente è docente titolare di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza.

Il Duo interpreterà alcune delle più belle pagine di Vidor, Bonis e Reinecke