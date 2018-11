Il Movimento 5 stelle dà voce ai cittadini con il Tour dei quartieri

TERMOLI. Anche questo fine settimana il MoVimento 5 Stelle sarà presente con il Tour dei quartieri, per ascoltare la voce dei cittadini e per scrivere #ilTuoProgramma.

Oggi dalle 17:30 appuntamento in via Alcide De Gasperi (di fronte ex pretura) e domani dalle 10:00 a San Pietro (di fronte la chiesa).

Nel frattempo, per chi non l'ha già fatto, può compilare il questionario informativo. Tre minuti del proprio tempo per una Termoli migliore.