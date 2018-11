Surroga dei consiglieri regionali, Romagnuolo: «Una provocazione dei grillini»

CAMPOBASSO. In una nota il consigliere regionale della Lega Aida Romagnuolo si esprime sulla discussione in Consiglio regionale sulla proposta di legge a firma del capogruppo del Movimento 5 stelle Andrea Greco:

« In merito alla proposta del Movimento 5 stelle inerente la surroga dei consiglieri in caso di nomina degli assessori, necessito sottolineare che la mia dichiarazione resa in aula è stata ben chiara: "La riduzione dei costi della politica è stato uno dei primi punti della mia campagna elettorale, perché ritengo che gli elevati costi della stessa rappresentino un'offesa ai tanti cittadini che non hanno un posto di lavoro". Ho pertanto dichiarato il mio voto favorevole per eliminare la surroga dei consiglieri, a condizione però che avesse efficacia dalla prossima legislatura. La proposta del Movimento 5 stelle quindi risulta solo strumentale, perché nessuno dei consiglieri surrogati avrebbe mai votato contro se stesso. Chi mai l'avrebbe fatto? Ritengo quindi giusto e politicamente opportuno che la maggioranza si sia poi espressa compatta per rigettare quella proposta che è apparsa subito provocatoria. Le leggi vanno prima discusse insieme, poi proposte e poi decidere se debbano essere approvate. Sarebbe stato già un grande successo, se la proposta sulla surroga fosse entrata in vigore dalla prossima legislatura, così com'è successo per lo Statuto. Tanto per essere chiari, io sono per il contenimento dei costi della politica, aspetto questo, che lo dimostro quotidianamente con i fatti e gli atti.»