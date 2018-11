TERMOLI. La "Camminata del benessere attraverso i tratturi" prevista per oggi, è stata rinviata a nuova data causa maltempo. Tuttavia, alcuni "temerari" hanno voluto comunque riunirsi e trascorrere una piacevole mattinata in compagnia lungo i tratturi tra San Giacomo e Termoli. A breve sarà fissata una nuova data per l'evento "ufficiale".