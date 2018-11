TERMOLI. La posizione di Fratelli d'Italia sulle prossime competizioni elettorali.

«Solo un centrodestra unito e rinnovato può affrontare, con esito positivo, le prossime consultazioni elettorali comunali ed europee - ha detto il portavoce di FDI Costanzo della Porta - In relazione alle prime, con particolare riferimento ai comuni di Termoli e Campobasso, vanno evitate fughe in avanti che già in un recente passato hanno creato malessere nella coalizione, la quale, invece, deve tornare a parlare con una voce sola. Ecco perché Fratelli d'Italia è convinta che il candidato sindaco debba essere scelto secondo un criterio di massima condivisione sulla scorta di un progetto di ampio respiro, coinvolgente anche i movimenti civici di area, con l'unico fine di tendere al benessere della collettività e non di un singolo. FDI, quindi, proporrà ai partiti della coalizione l'apertura immediata di un tavolo politico che cominci a discutere da subito del futuro dei nostri comuni».

