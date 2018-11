Acem: «Chiediamo provvedimenti straordinari anche per il nostro settore»

CAMPOBASSO. Il Presidente dell’Acem Corrado Di Niro, si esprime in merito alle vicende che tengono attualmente banco nello scenario regionale.

«In questi giorni si parla molto delle problematiche di vari settori produttivi, sicuramente meritevoli e degni di considerazione, nonché dell’adozione di provvedimenti per fronteggiarne le difficoltà, ma da mesi non si parla più di soluzioni per il settore edile, per le sue imprese ed il suo indotto i cui occupati, anch’essi in difficoltà, sommati sono anche molto più numerosi di quelli per i quali si concentrano gli sforzi della classe dirigente.

Perché l’attenzione ricade solo su altri comparti mentre non si prende sul serio la situazione delle aziende edili e dei suoi occupati?

Pretendiamo anche noi la giusta considerazione e l’adozione di provvedimenti straordinari per salvare le nostre aziende ed i posti di lavoro e quando parlo di provvedimenti straordinari mi riferisco ad un mutuo ripetutamente richiesto, che consenta una volta per sempre di saldare i debiti verso le imprese e così favorire il rilancio del settore e garantire un futuro anche ai suoi occupati».

Acem