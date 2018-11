Sanità, Totaro: «Riformare la rete assistenziale dell'emergenza e dell'urgenza»

TERMOLI. Giancarlo Totaro, del sindacato medici Fimmg - 118, affida ad una nota le proprie riflessioni sulle problematiche di sistema nelle emergenze e urgenze, che possono mettere in pericolo i cittadini ed i medici che operano in queste condizioni.

«E' assolutamente urgente ed importante intervenire per riformare e migliorare il sistema dell'emergenza per le urgenze tempo dipendenti soprattutto quelle neurochirurgiche.

Il modello organizzativo ospedaliero della regione Molise è strutturato su un "ospedale unico" regionale articolato su tre plessi ospedalieri: Campobasso, Termoli, Isernia a cui aggiungere Agnone come zona disagiata ma non può essere previsto un ospedale con D.E.A. di II livello (DIPARTIMENTO DI EMERGENZA - URGENZA) a causa della insufficiente popolazione residente.

Quindi in Molise esiste solo un "l'ospedale unico" di I livello.

Fin qui tutto normale se non ci fosse la necessità e l'obbligo di assicurare anche l'assistenza tempo dipendente, in special modo per le specialità di neurochirurgia, cardiochirurgia e terapia intensiva neonatale non previste per ospedali con DEA di I livello come quello molisano ma previste solo dove esiste un ospedale con DEA di II livello.

A questo scopo, non senza ambiguità, si è inteso delegare queste funzioni a strutture sanitarie convenzionate l'assistenza delle specialità non previste per gli ospedali DEA di I livello alla IRCCS Neuromed di Pozzilli e alla fondazione Giovanni Paolo di Campobasso.

Ora, senza nulla togliere alle encomiabili professionalità di queste strutture convenzionale che sono fuori discussione, tutta questa organizzazione nella realtà vissuta del quotidiano comporta delle effettive difficoltà di attuazione della assistenza soprattutto nelle emergenze neurochirurgiche tempo dipendenti messe in evidenza da episodi concreti, anche di risalto nazionale, che hanno evidenziato, a nostro avviso, la necessità di una revisione della organizzazione e dei relativi protocolli di intervento .

I medici del 118, che sono sempre il primo anello del DEA, al fine di non vanificare un intervento tempestivo, vitale per la vita dei pazienti, devono avere delle certezze su una organizzazione che migliori l'attuale assistenza per le patologie tempo dipendenti ed eviti si verifichino episodi che possano sempre trovare un vulnus organizzativo che esponga ogni intervento al rischio o anche solo alla percezione di episodi sospettabili di malasanità e li espongano a colpe e critiche indipendenti dalle loro responsabilità professionali.

Purtroppo anche in questo caso l'assenza di un commissario alla sanità certamente non aiuta alla soluzione di un problema così importante, vitale e grave per i cittadini molisani: riformare la rete assistenziale dell'emergenza - urgenza specie per le patologie neurochirurgiche eliminando le attuali problematiche di sistema.

