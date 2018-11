Assunzioni Consedin, presentata un’interrogazione dai pentastellati

CAMPOBASSO. Nota stampa su interrogazione presentata in Consiglio regionale dai portavoce M5S su assunzioni Consedin.

La Regione, nell’attuazione del POR FESR-FSE Molise 2014-2020, si avvale di personale esterno per l’assistenza tecnica che recluta sia in modo diretto oppure attraverso società esterne.

A tal fine, nel 2017 è stata indetta una gara d’appalto dell’importo complessivo di 1.640.000,00 oltre IVA ai fini di affidare il predetto servizio di assistenza tecnica.

La gara è stata vinta da un RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) costituito da Consedin S.p.a. e Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a.

"A novembre, al 5° Piano di via Genova, prende servizio un gruppo 22 persone per l’espletamento di questi servizi e, guarda caso - spiegano i portavoce M5S - alcuni dei prescelti, come riferito da diversi organi di stampa locale, sembrano molto vicini a rappresentanti della maggioranza o a esponenti politici di spicco del centrodestra regionale. Per questo, con formale interrogazione che abbiamo già iscritto all'ordine del giorno, chiediamo al presidente Toma di chiarire questi dubbi:

1. È vero o no che l’odierna Amministrazione Regionale ha fornito indicazioni e suggerimenti alle aziende aggiudicatarie finalizzati al reclutamento di figure professionali vicine a consiglieri o assessori dell’attuale maggioranza o a esponenti di spicco del Centrodestra molisano?

2. Se sì, è vero che tra le risorse professionali assunte per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica vi sono parenti stretti (fratelli, cognati) di consiglieri o assessori dell’attuale maggioranza, o comunque di esponenti di spicco del Centrodestra molisano?

3. È vero o no che alcune risorse assunte dalle aziende aggiudicatarie sono attualmente titolari di ulteriori incarichi o hanno in essere ulteriori rapporti, sempre con la Regione Molise?

4. Se sì, può specificare quali sono tali rapporti in essere e se ritiene tale prassi inopportuna, nell’ottica di fornire opportunità lavorative a un maggior numero di giovani molisani qualificati?

Chiediamo al presidente Toma - concludono i portavoce M5S - immediata chiarezza su organismi come questi che dovranno gestire milioni di euro".

M5S