Palata, grande partecipazione per la gita a Napoli

PALATA. Ieri 18 novembre 2018 si è svolta la gita a Napoli organizzata dai volontari del Servizio Civile del Comune di Palata. Ben 102 partecipanti sono partiti dal piccolo comune per andare a visitare la città partenopea, caratteristica in questo periodo in cui il Natale si avvicina. I ragazzi ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata, i partecipanti, la ditta Lancieri e il sindaco.