Variazione di bilancio, ok della I Commissione consiliare

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente, si è riunita in mattinata la I Commissione consiliare, Ordinamento e organizzazione amministrativa. La Commissione ha espresso a maggioranza -astenuto il Consigliere Greco- parere favorevole alla Variazione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale. Mentre per quel che concernete il punto dell’ordine del giorno riguardante il “Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura regionale”, è stato audito il Direttore regionale del Servizio competente. Infine, dopo la relazione illustrativa iniziale del Presidente Di Lucente, è iniziato l’esame della proposta di legge n. 5, di iniziativa del Consigliere regionale Micaela Fanelli, concernente: “Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise)”.