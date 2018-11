Alta affluenza per le elezioni di Assostampa Molise, ecco i risultati

CAMPOBASSO. Alta affluenza alle urne che conferma i candidati dell’unica lista (Stampa Libera e Indipendente) che aderisce alla maggioranza Fnsi.

L’elezione dei delegati molisani al XXVIII Congresso nazionale della Stampa Italiana, che si terrà a Levico Terme dal 12 al 14 Febbraio p.v., è il frutto della grande mobilitazione sollecitata dall’Associazione della stampa del Molise agli iscritti.

La crisi del settore, che si ripercuote sui livelli occupazionali e sulla tenuta delle redazioni, si combatte solo con l’unità e la determinazione. Non a caso, il sindacato molisano dei giornalisti, negli ultimi mesi, ha lanciato una forte campagna a difesa del pluralismo informativo, anche attraverso il finanziamento pubblico.

L’Assostampamolise, infatti, è al fianco dell’emittenza locale, penalizzata dalla legge del Governo che assegna le risorse statali alle Tv dei territori più popolosi e, nel contempo, ha avviato un confronto serrato con la Regione per il rifinanziamento del fondo per il sostegno all’editoria.

L’impegno dei dirigenti dell’Asm si è tradotto in una massiccia affluenza al voto:

74,2% per i professionali, 67,5% per i collaboratori, 87,5% per i pensionati.

In Trentino la delegazione molisana sarà composta da:

PROFESSIONALI

Michaela Marcaccio

Vincenzo Luongo

Giovanni Romano

Maurizio D’Ottavio

COLLABORATORI

Stefania Potente

Roberto Colella

Al VII Congresso nazionale dei giornalisti pensionati, che si terrà a Roma nei giorni 22, 23 e 24 Gennaio 2019, il Molise sarà rappresentato da:

Francesco Salati