TERMOLI. La Fidapa e i diritti umani. Sono due le iniziative che la Fidapa Termoli pone in essere nella settimana che l'Unicef dedica ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sostenuti da una campagna a largo raggio.

Giovedì 22 novembre alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del Municipio, la sezione Fidapa di Termoli presenterà la Carta dei diritti della Bambina: la carta è stata adottata con apposita delibera del Consiglio comunale di Termoli nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 13 novembre 2018. La ‘Carta’ verrà formalmente presentata alla cittadinanza, illustrata e consegnata alle scuole innanzitutto, per essere letta, recepita, compresa, affinché la cultura del rispetto diventi una costante nelle persone di ogni età, in modo particolare nelle bambine ancora poco considerate in molte parti del mondo e non riconosciute nei loro bisogni fondamentali.

Altro appuntamento della Fidapa sezione Termoli è la realizzazione di una panchina rossa in piazza Monumento, monito contro la violenza sulle donne. Le panchine rosse sono già diventate il simbolo contro la violenza sulle donne in moltissime città italiane. La panchina rossa di Termoli verrà presentata domenica 25 novembre alle ore 12.00 alla presenza delle massime autorità della Fidapa e del Comune di Termoli, che ha patrocinato l’iniziativa e partecipato alla realizzazione del progetto.