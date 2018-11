Pd Molise, il congresso regionale accorpato con quello nazionale

CAMPOBASSO. Il Coordinamento regionale Partito Democratico Molise, riunitosi in data 19 novembre, dando seguito a quanto già precedentemente deliberato, conferma all’unanimità la volontà politica di “accorpare” il Congresso regionale con quello nazionale anche alla luce dell’ultima Assemblea Nazionale del 17 novembre che, in seguito alle dimissioni del Segretario Nazionale Maurizio Martina, ha avviato ufficialmente l’iter congressuale che culminerà con le primarie per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale del PD.

Nelle more della definizione ufficiale della data da parte della Commissione nazionale per il Congresso, il tesseramento 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e i congressi territoriali, nel rispetto della loro autonomia decisionale legata alla specificità dei casi, seguiranno l’accorpamento previsto per il Congresso regionale.

Il Coordinamento regionale, risolta così la questione della data, può ora proseguire il suo percorso congressuale avviandosi ad una nuova fase di confronto e dibattito sui temi politici e programmatici, aperta alla più ampia partecipazione democratica possibile, che vedrà come protagonisti i militanti, gli elettori e i simpatizzanti del Partito democratico, con l’obiettivo unitario di rilanciare la sua azione politica e rinsaldare la coesione della nostra comunità nei circoli e sul territorio.