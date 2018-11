CAMPOBASSO. Giovedì, 22 novembre, un nuovo appuntamento di “My Job Experience”, i Career Day UniMol. Dopo il riscontro positivo degli ultimi due appuntamenti, l’Ufficio Placement del nostro Ateneo, in collaborazione con l’Associazione Alumni degli ex studenti e laureati UniMol, ha organizzato una giornata dedicata al “legale d’impresa” e rivolta alla componente studentesca dell’area giuridica. L’evento, dal titolo “diventare legale d’impresa”, si pone infatti l’obiettivo di presentare uno dei possibili sbocchi professionali, spesso sottovalutato dai laureati in giurisprudenza.

L’evento si svolgerà nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale di viale Manzoni – a partire dalle ore 10.

Vedrà ospiti tre importanti legali d’impresa: l’avvocato Nemio Passalacqua, General Counsel Europa Petronas Lubricants e responsabile sezione Piemonte e Valle d’Aosta di Aigi (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa), l’avvocato Marco Giorgio, PhD e responsabile affari legali banca reale e l’avvocato Letizia Macrì, corporate and compliance manager Avio Spa.

Oltre alle esperienze riportate dagli ospiti, durante la giornata, gli studenti ed ex studenti avranno modo di confrontarsi con loro in prima persona. Sono stati infatti previsti dei question tables ovvero dei momenti in cui, grazie alla disponibilità degli Avvocati, gli studenti potranno fare loro tutte le domande e sanare tutti i dubbi sui vari aspetti legati alla professione di legale d’impresa.

Così come negli ultimi incontri, anche in questo l’Università del Molise si dimostra elemento di congiunzione concreto tra giovani, studenti e mondo del lavoro, avvicinandone la reciproca conoscenza e messa in rete e creando e favorendo occasioni per formare dei laureati consapevoli delle opportunità professionali che gli fornisce il titolo di studio.