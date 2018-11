Montenero, crescono le sanzioni per i reati contro l'ambiente

MONTENERO DI BISACCIA. A seguito delle attività di controllo e repressione dei reati ambientali legati principalmente all'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale e alla mancata pulizia del verde, l'assessore all'Ambiente Simona Contucci e il sindaco Nicola Travaglini forniscono ulteriori dati sui risultati raggiunti.

«Continuiamo a tenere alta la guardia sulle tematiche ambientali - affermano Contucci e Travaglini - specie per ciò che concerne le condotte disdicevoli tenute da alcuni cittadini, sia monteneresi che provenienti da paesi limitrofi, che tendono a deturpare le nostre risorse locali.

Grazie all'impegno profuso della Polizia Municipale e dell'Associazione Aeza Guardia Nazionale, che ha fornito nel periodo estivo un proficuo servizio di vigilanza ambientale, siamo riusciti ad ottenere importanti risultati in merito alle attività di controllo del territorio e di repressione di condotte illecite legate in particolare all'abbandono dei rifiuti e alla mancata pulizia del verde. A tale proposito informiamo che dall'inizio dell'anno sono stati elevati 31 verbali, di cui 12 per la mancata pulizia del verde e 19 per abbandono di rifiuti.

Ci preme ribadire che non daremo tregua a chi pensa di poter deturpare scientemente l'ambiente in cui viviamo; ed è anche per questo motivo che stiamo provvedendo all'acquisto di fototrappole, che serviranno a individuare eventuali trasgressori anche nelle zone più nascoste del nostro paese. Il nostro auspicio resta quello di veder crescere sempre di più il senso civico nella cittadinanza: in questo modo diminuiranno sicuramente le sanzioni e potremo restituire integra la bellezza del nostro territorio alle future generazioni, senza dover più assistere alla nascita di piccoli immondezzai anche in zone di elevato pregio naturalistico.

Ci auguriamo infine che, in caso di smaltimento di rifiuti ingombranti o di rifiuti di altre categorie che non possono essere conferite con la raccolta differenziata porta a porta, sempre più cittadini utilizzino l'Isola Ecologica presente in C.da Cannivieri, dietro il capannone comunale, che resta aperta nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e sabato dalle ore 14 alle ore 17»