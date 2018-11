Guardia di Finanza, il Generale Carlo Ricozzi in visita a Campobasso

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Carlo Ricozzi, si è recato in visita al Comando Provinciale di Campobasso.

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Regionale Molise Generale di Brigata Antonio Marco Appella e dal Comandante Provinciale di Campobasso, Colonnello Maurizio Favia.

Nel corso della visita presso la caserma intitolata alla “Medaglia d’oro al Valor Militare finanziere Antonio Zara” del capoluogo molisano, il Comandante del Nucleo Polizia Economico Finanziaria e della Compagnia di Campobasso, alla presenza dei Comandanti delle articolazioni interne, hanno illustrato i maggiori servizi in corso di esecuzione ed i risultati operativi conseguiti, nonché gli aspetti peculiari della circoscrizione territoriale e delle realtà economiche ivi presenti.

Il Generale Ricozzi, prima di lasciare il Reparto, ha espresso parole di apprezzamento e di gratitudine per il lavoro svolto, per l’impegno quotidiano a salvaguardia della legalità e per i lusinghieri risultati di servizio conseguiti dalle Fiamme gialle molisane.

Durante la permanenza in Campobasso, il Comandante Interregionale ha incontrato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dottor Nicola D’Angelo.