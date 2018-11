A un anno dalla scomparsa di Tonino ″Kusciov″ Russo, la messa di suffragio

TERMOLI. E’ trascorso già un anno da quando uno degli artefici del gruppo folclorico termolese ‘A Jervelelle, Tonino Russo, per gli amici "Krusciov", è venuto meno. Un periodo triste perché si spense una icona autentica della città. Occhi azzurrissimi e quella mano così capace di far suonare uno strumento da lavoro come la "Streculatorie". I suoi cari lo ricordano oggi, alle 18, con la messa di suffragio alla chiesa di Sant’Antonio.