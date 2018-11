TERMOLI. L’associazione “Mai Più Sole-Non Una di Meno” di Termoli comunica che domenica 25 novembre, sarà allestito uno stand in Piazza Monumento, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulla donna.

Lo stand sarà aperto dalle 11 alle 13; saranno distribuiti sacchetti contenente del pane, per ricordare a tutte e a tutti che per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano. Sarà inoltre possibile ricevere materiale informativo sull’associazione e sui presidi antiviolenza attivi in regione.

Con la nostra presenza in piazza vogliamo testimoniare il nostro impegno costante contro una violenza che avanza, e assume molte facce: femminicidio, stalking e percosse, ma anche sfruttamento sessuale e lavorativo, disparità di salario ed enormi difficoltà per arrivare a posizioni di vertice in ogni settore. Senza dimenticare l’arretramento dei diritti e i tentativi dichiarati di cancellare i diritti civili che sembravano acquisiti per sempre.

Contro questa cultura che non consente vera libertà e parità di genere continuiamo a lavorare, convinte che a piccoli passi, insieme, si possono percorrere grandi distanze.

Associazione “Mai Più Sole – Non Una di Meno” Termoli