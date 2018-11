Guglionesi, flash mob del circolo Arci contro la violenza sulle donne

GUGLIONESI. Istituita nel 1999 dall’assemblea Onu, il 25 novembre di ogni anno è il giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. C’è bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne? Purtroppo si. In Italia i dati sono allarmanti. Nel 2016 sono state uccise 145 donne e il 77% di questi omicidi è avvenuto in ambito familiare. Nei primi 10 mesi del 2018 si sono verificati 106 femminicidi (1 ogni 72 ore). Ma altrettanto preoccupanti sono i dati sulle molestie: l’ISTAT infatti calcola che sono circa 7 milioni le donne che nel corso della vita hanno subito forme di violenza sessuale o fisica. Non è normale che sia normale: con questo titolo il vice presidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, ha lanciato la campagna contro la violenza sulle donne sostenuta fa tanti famosi personaggi dello spettacolo. Ricordare i contenuti e gli obiettivi della giornata del 25 novembre significa quindi: diffondere un “forte” messaggio verso la comunità di attenzione sul tema perché le violenze si consumano, in alcuni casi, sotto i nostri occhi distratti; rafforzare una cultura basata sul rispetto e sul dialogo tra le persone anche di sesso diverso.

Domenica 25 novembre alle 10.30 presso l’ingresso di “Palazzo Massa” l’associazione di promozione sociale Arci F. Iovine organizza un “flash mob” contro la violenza sulle donne. Tutti sono invitati a partecipare ( chi possiede scarpe rosse può aggiungerle a quelle già esposte)