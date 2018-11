Commissario alla Sanità, «Il voto popolare non può essere svalutato»

CAMPOBASSO. Il dottor Giancarlo Totaro, del sindacato medico 118-Fimmg, torna a sottolineare come la figura del Commissario della Sanità debba coincidere con quella del presidente della Regione:

"Il dettato costituzionale assegna alle regioni, alle figure istituzionalmente preposte , la gestione del Servizio Sanitario Nazionale.

La nostra regione, piccola e poco popolosa, a causa dei deficit di bilancio degli ultimi anni è stata commissariata, con la assegnazione di un commissario esterno nominato dal ministero il avente il compito di amministrare la sanità del Molise e sanarne il bilancio finanziario .

Fino ad oggi il ruolo commissariale è stato assegnato ai presidenti della regione che si sono succeduti ma adesso, a quanto pare, le intenzioni della nuova maggioranza hanno inteso rendere incompatibile il ruolo di commissario alla sanità con quello di presidente della regione commissariata.

Una scelta politica che, per ragione procedurali, però sta ritardando la nomina del nuovo commissario, determinando una stagnazione che non fa bene al nostro sistema sanitario che invece necessita urgentemente della figura istituzionale di riferimento per poter realizzare le riforme necessarie ad affrontare l'organizzazione ospedaliera, territoriale e quella della emergenza-urgenza, con tutte le relative problematiche di carenza di personale e razionalizzazione delle strutture divisionali che tengano conto concretamente dei diversi territori regionali: Campobasso, Basso Molise, Alto Molise e l'integrazione delle strutture convenzionate come " la Cattolica" di Campobasso e la Neuromed di Pozzilli.

Ora, parafrasando Lubrano,la domanda nasce spontanea : di chi è la colpa di questa situazione della sanità molisana ?

A chi è imputabile l'attuale situazione finanziaria alla istituzione costituzionale che prevede la gestione regionale delle risorse o alla personale incapacità dei governatori che nel tempo si sono succeduti?

Se è "sbagliato" il ruolo di un politico nella sanità come il governatore, allora bisogna cambiare la Costituzione per palese incompatibilità di mandato, ma se invece il dissesto finanziario è personale ed è dovuto agli errori commessi da singoli governatori non si ravvede la necessità per cui un nuovo governatore debba pagare le colpe di chi lo ha preceduto e debba vedersi sottratta la possibilità, assegnatagli dal mandato popolare, di mettere in atto le promesse elettorali sempre nell'alveo dei criteri di congruenza dei bilanci .

Semmai il ministero dovrebbe prevedere, solo al fine di controllare la correttezza e la congruità finanziaria dei bilanci e delle scelte fatte dal governatore in carica, la figura (già prevista) di un sub commissario con funzioni di vigilanza sui bilanci della sanità.

In altre parole la figura politica del governatore, profondo conoscitore delle realtà regionale e delle sue necessità sanitarie, può e deve operare solo scelte che siano in regola con le regole di bilancio .

Il voto popolare non può essere svalutato della pienezza costituzionale del suo valore ad un misero 20% visto che la sanità occupa circa l'80% del bilancio regionale .

A mio modesto avviso, premessa la responsabilità personale e politica di chi amministra male, escludendo un nuovo governatore neo eletto dalla possibilità di amministrare la sanità pubblica si commette un grave attacco alle prerogative costituzionali inalienabili di tutti i cittadini italiani.

Inoltre un commissario imposto sarà comunque scelto da qualcuno che politicamente non è apartitico e dovrà compiere (non nascondiamoci ipocritamente dietro un dito) delle scelte che saranno anche squisitamente politiche senza che abbia il mandato istituzionale dei cittadini Molisani con i quali non avrà alcun vincolo di mandato e risponderà solo a chi lo avrà nominato.

In altre parole il voto alle regionali dei cittadini molisani si rivelerà essere un voto di serie B."