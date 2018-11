Violenza sulle donne, solidarietà dall'Aiaf Molise

CAMPOBASSO. Il presidente dell’associazione Aiaf Molise, Romeo Trotta, esprime solidarietà a tutte le donne che subiscono violenze.

Quest’ultime hanno dovuto lottare nel corso del tempo, eppure sono state vane: le donne sono infatti considerate tuttora il sesso debole.

Ogni qualvolta in cui le donne hanno cercato di cambiare questa condizione, così tacitamente accettata e considerata normale dalla società, hanno dovuto subire ritorsioni di ogni genere che in ogni caso sono assimilabili al concetto di violenza.

Una violenza ritenuta socialmente accettabile, solo perché nella maggior parte dei casi accettata, e quindi invisibile.

Il silenzio è la forma peggiore di accettazione.

Negli anni è stato coniato il termine femminicidio affinché si potesse esternare alla società di oggi che esiste un problema, grande, grave, serio e apparentemente irrisolvibile.

Attualmente la nostra epoca considera questo argomento degno di nota al punto da essersi meritato addirittura una giornata mondiale, che si attua il 25 novembre con manifestazioni in tutto il mondo.

Una dedica, però, non è sufficiente, perché per cambiare la realtà dei fatti bisogna prima di tutto provocare un cambiamento radicale nella mentalità.

Le donne che subiscono violenza infatti non sempre trovano la forza per denunciare l’accaduto.

Bisogna cambiare le mentalità di tutti: delle donne in primis. Bisogna imparare ad essere sensibili alla violenza, a riconoscerla in quanto tale per poterla combattere nel modo giusto. Per farlo è importante partire dalle piccole cose che nella vita di tutti giorni a notiamo.

Inoltre, la violenza non è soltanto fare del male a una donna fisicamente: violenza sono tutte quelle azioni che si compiono contro la volontà di una donna. Infine, si sente

dire da sempre che le parole hanno un peso e spesso possono ferire più delle azioni: usarle contro una donna in malo modo è un modo per farle del male, per denigrare il suo valore.

La violenza, quindi, come diceva Benedetto Croce: non è forza ma debolezza, né può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla.