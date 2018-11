Riunione della Uiltec: si parlerà di sicurezza sul lavoro

TERMOLI. I Quadri dirigenziali, le Rsu e gli Rlssa della regione Molise appartenenti alla Uiltec, si riuniranno a Termoli, presso il lido «Cala Sveva Club» sito in via Cristoforo Colombo 39, domani, 27 novembre, dalle 10.30, sino alle 19, per affrontare i temi della sicurezza sul lavoro con il Responsabile nazionale Uiltec, dottor Marco Lupi.

Il giorno dopo, alle ore 09.30, alla presenza dei responsabili dei fondi Previmoda (dott. Fabio Cappuccio), Sanimoda (dottor Gianmario Casati) ed Uni Salute (dottor Massimiliano Baldelli), si affronteranno i temi del Welfare ed i possibili riflessi, relativi gli accordi di secondo livello.

La due giorni che vedrà impegnata la struttura Uiltec ai massimi livelli, ha voluto titolare questo incontro con uno slogan: “si cresce per confronto!”

La partita della sicurezza è tema basilare e di massima attenzione nelle aziende del nostro comparto (chimico, elettrico, gomma plastica, tessile, energia e gas acqua), pertanto, per poter verificare i target già elevati delle aziende in cui lavoriamo, dobbiamo professionalizzare al massimo i nostri rappresentanti della sicurezza, per adempiere al nostro compito con professionalità e competenza.

Inoltre approfondiremo i benefici che i fondi previdenziali e sanitari han portato ai Lavoratori e, le opportunità di ottimizzazione degli accordi di secondo livello, attraverso i fondi stessi.

Al termine dei lavori, il giorno 28 novembre, i Responsabili di Previmoda e Sanimoda raggiungeranno lo stabilimento Itt di Termoli per incontrare i Lavoratori, relazionando sui Fondi di rispettiva competenza.

Il Segretario Generale Uiltec Molise

Carlo Scarati