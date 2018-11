CAMPOBASSO. In programma un doppio appuntamento con «Eccellenze in digitale 2018», il progetto promosso da Google in collaborazione con Unioncamere con l’obiettivo di informare le imprese molisane sugli strumenti digitali disponibili e migliorarne il posizionamento online.

Il primo dei due seminari dal titolo “Crea la tua presenza online” si terrà a Campobasso giovedì 29 novembre 2018 alle ore 09.15 presso la sede camerale in P.zza della Vittoria, 1. L’evento sarà replicato nel pomeriggio del 29 novembre ad Isernia alle ore 15.15 presso la sede di Corso Risorgimento, 302.

Durante il seminario verranno illustrate le modalità di sviluppo di una strategia online efficace e verranno approfonditi gli strumenti attraverso i quali l’impresa può essere presente sul web.

Il secondo seminario dal titolo “Introduzione al mobile” si terrà a Campobasso mercoledì 05 dicembre 2018 alle ore 09.15 presso la sede camerale in P.zza della Vittoria, 1. Anche questa volta l’evento sarà replicato nel pomeriggio del 05 dicembre ad Isernia alle ore 15.15 presso la sede di Corso Risorgimento, 302.

Il seminario approfondirà il tema del mobile e delle sue potenzialità anche alla luce del fatto che i consumatori ricercano i prodotti e i servizi soprattutto tramite l’utilizzo dello smartphone.

Nei giorni successivi ai seminari, il digitalizzatore della Camera di Commercio sarà a disposizione delle imprese molisane per l’attività di follow-up individuali o per gruppi ristretti di aziende, con l’obiettivo di affiancare le imprese nel loro percorso verso una efficace ed efficiente digitalizzazione.

Per ulteriori informazioni:

www.molise.camcom.it

email: molise.camcom@eccellenzeindigitale.it

Tel: 0874 4711