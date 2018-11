Rinviato il convegno «Diritto alla sicurezza tra libertà e controllo del territorio»

CAMPOMARINO. Non si terrà più oggi, ma a dicembre, il dibattito politico previsto nel tardo pomeriggio a Campomarino.

A causa di impegni parlamentari inderogabili del parlamentare Gianni Tonelli. l'associazione culturale Molise in Azione (Idee e progetti per il futuro) ha dovuto far slittare sine die l'incontro "Diritto alla sicurezza tra libertà e controllo del territorio".

Erano previsti gli interventi di Vincenzo Glave, Giuseppe Giglio, dello stesso Gianni Tonelli, componente della commissione antimafia, di Alberto Montano, dell'assessore regionale Luigi Mazzuto e del governatore Donato Toma.