Primo coordinamento regionale del Popolo della Famiglia Molise

CAMPOBASSO. Un'intensa e proficua giornata di coordinamento regionale per il PdF Molise si è svolta ieri a Campobasso presso il ristorante-pizzeria da Rino alla presenza del Coordinatore nazionale Mirko De Carli, dei diregenti locali, dei militanti, del Consigliere comunale di Campobasso Francesco Pilone e che ha visto anche la presenza dell'Assesore regionale Vincenzo Niro passato per un saluto.

Il Consigliere Pilone guarda con attenzione al Popolo della Famiglia affascinato dalla sua autenticità e sta collaborando con il PdF ad un progetto più ampio che coinvolga la realtà civica locale autore ad oggi della miglior opposizione politica sul territorio.

Si sono ufficializzate le candidature alle prossime europee dell'avvocato Marco Di Salvo e del Consigliere del Comune di Guglionesi Michele D'Anselmo e l'apertura dei nuovi corcoli PdF a Campobasso e ad Isernia con presidenti rispettivamente Domenico Sollazzo e Marco Di Salvo.

Inoltre si sono definiti i passi importanti da compiere sul territorio quali l'organizzazione per la raccolta firme per la proposta di legge firmata PdF per il riconoscimento del reddito di maternità e per la presentazione della lista per le europee.

A giorni, appena pronti i moduli, i nostri militanti saranno presenti capillarmente sul territorio per assicurare a chiunque voglia sostenere con la propria firma una proposta di legge così rivoluzionaria di poterlo fare.

Altro tema affrontato è stato l'avvicinarsi dei prossimi appuntamenti elettorali locali come le elezioni comunali a Campobasso e a Termoli ed in altri paesi del territorio molisano dove saremo presenti con le nostre liste.

Il PdF Molise si ritrova in cammino con determinazione verso il suo obiettivo di dare una svolta politica decisiva al governo regionale e di dimostrare che davvero l'unica alternativa valoriale oggi si chiama Popolo della Famiglia.

Il Popolo della Famiglia Molise