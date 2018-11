SAN MARTINO IN PENSILIS. Per il quinto anno, L'Associazione Culturale San Martino Libera ha organizzato un incontro pubblico volto a sensibilizzare e divulgare il dramma della violenza sulle donne.

In occasione dell'annuale ricorrenza, l'evento si è svolto domenica 25 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune nel Palazzo Baronale di San Martino in Pensilis. Quest'anno il convegno, oltre a sensibilizzare i cittadini e le cittadine, partendo da un'analisi di contesto, ovvero la matrice culturale e sociale che alimenta il fenomeno, ha cercato di approfondire le tematiche connesse e valutare l'adeguatezza degli strumenti a disposizione delle Istituzioni e delle Associazioni che operano sul territorio, avvaldnosi della preziosa partecipazione dei seguenti illustri ospiti:.

Generale dei Carabinieri Giuseppe Antonio Di Iulio;

Dottor icola Malorni, Presidente dell'ordine degli Psicologi;

Cav. Dott.ssa Maria Grazia La Selva, Pres. Ass. Liberaluna;

Dottoressa Alessandra Ruberto, Psicologa;

Dottoressa Monica Vignale, direttrice Primonumero;

Durante la serata c'è stata la testimonianza della Signora Lina Saracino, la quale ha vissuto il dramma della violenza domestica ed è riuscita a trovare la forza e il coraggio di denunciare, in seguito è stato proiettato un bellissimo video realizzato con bambini e ragazzi di San Martino per dire no alla violenza sulle donne, un video molto emozionante.