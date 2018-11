In III Commissione consiliare si discute di tutela ambientale

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Armandino D’Egidio si è riunita la III Commissione consiliare che ha audito, nell’ambito dell’esame del “Piano regionale integrato per la qualità dell’Aria Molise (P.R.O.A.M.o)”, il Commissario Straordinario dell’Arpa Molise, Antonella Lavalle, il Direttore del Secondo Dipartimento, Valorizzazione ambientale e risorse naturali, Massimo Pillarella, e il Direttore del Servizio Tutela ambientale, Luigi Vecere.

Il Presidente D’Egidio, a norma di Regolamento sul funzionamento del Consiglio regionale, ha poi provveduto, per quanto riguarda l’argomento relativo al Progetto definitivo per la realizzazione del Completamento e adeguamento dell’impiantisca sportiva – Variante parziale al vigente Piano regolatore generale del Comune di Vastogirardi, a nominare relatore in Commissione il Consigliere Antonio Tedeschi.