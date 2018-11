CAMPOMARINO. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Campomarino come da consuetudine, anche quest’anno, hanno voluto festeggiare l’amico albero.

Alla presenza del Presidente del Consiglio comunale di Campomarino Paola Cantelmi, del Dirigente scolastico Teodoro Musacchio, dei volontari Aisa e di Ambiente Basso Molise, e soprattutto con gli immancabili amici della Natura dell’Arsarp capeggiati da Antonio Del Vecchio e dal Dott. Ciocca.

Tra canti, poesie, disegni e racconti la manifestazione è stata una festa all’insegna del rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di promuovere politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli ambienti urbani.

Con la piantumazione degli alberi nel cortile della loro scuola, i bambini sono stati protagonisti di un impegno attivo per la crescita del verde pubblico, perché, piantare un nuovo albero oltre che rilanciare un momento simbolico e di riflessione, è soprattutto un atto concreto di impegno a favore del patrimonio arboreo delle nostre città.

Inoltre l’iniziativa è stata, come sempre, un’occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro.

Inoltre tutte le classi si sono impegnate a curare e proteggere gli alberi messi a dimora, sottoscrivendo con il loro nome, gli alberi piantumati.