CAMPOBASSO. Domenica 25 novembre 2018, nella propria Sede di Chieti, si è riunita la Presidenza della Fiesa Regionale Abruzzo e Molise per discutere e deliberare su importanti argomenti che impegneranno l’Associazione per i prossimi anni.

Da tutti è stato riconosciuto che la Fiesa Regionale Abruzzo e Molise oggi è un’Associazione di grande livello di rappresentanza. È stata ampiamente superata la fase iniziale organizzativa e ci si sta preparando per diventare un’Associazione sempre più attenta ed incentrata sui bisogni professionali degli Associati.

In questi anni l’Associazione ha lavorato veramente duro; ma ora può guardare al futuro con maggior serenità e la possibilità di focalizzare l’attenzione sulle Imprese dei settori di riferimento.

La Fiesa rappresenta un ambito produttivo di grande rilevanza nel panorama imprenditoriale italiano e, benché la presenza fisica sul territorio sia ancora il punto di forza principale di questi organismi, appare ormai evidente che la tecnologia è indispensabile. Serve un tessuto connettivo, un insieme di servizi che non si vedono, che devono essere garantiti con continuità e con certezza, in modo che ogni persona che opera all’interno dell’Associazione, e ogni associato, abbia a disposizione quello che gli serve, quando gli serve. È risultato abbastanza scontato pensare ai sistemi informativi di cui necessita la Micro Piccola e Media Impresa.

Per questi moti, la Presidenza ha preso atto della necessità che tutti gli operatori del Settore Alimentare che si sentono rappresentati da Fiesa, debbono assolutamente aderire ed iscriversi alla Confesercenti, con le modalità previste, al fine di poter usufruire dei Servizi di Rappresentanza sindacale e di Assistenza Tecnica. La stessa necessità si ravvede nell’adesione, da parte delle Imprese della panificazione, agli Enti Bilaterali Ebipan e Fonsap, di cui è socia Assopanificatori.

Dal dibattito, inoltre, è emersa la necessità di far circolare e veicolare di più e meglio la documentazione prodotta a livello nazionale e regionale, attenta ai processi produttivi e finalizzata alla riflessione e alla valutazione delle esperienze aziendali. Per la Presidenza di Fiesa Regionale Abruzzo e Molise è necessario anche promuovere la circolazione delle conoscenze e delle competenze collettive in un’ottica di confronto e condivisione, per dar vita a percorsi di formazione, ricerca e innovazione all’interno dell’intero settore alimentare. A questo proposito è stato deliberato il Piano Formativo 2019 teso all’implementazione e alla manutenzione delle competenze, capacità e conoscenze dei datori di lavoro, dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei consumatori.

Nello specifico, la Presidenza ha deliberato positivamente su questi argomenti: