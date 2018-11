Unimol e Università ″Parthenope″ per l'alta formazione manageriale in sanità

CAMPOBASSO. Prende il via dunque all'UniMol, per le professionalità molisane, province limitrofe e del territorio nazionale, l’opportunità di formazione per i ruoli di alta direzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere con il corso che permette l’acquisizione dell’attestato necessario ai fini della domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei Direttori generali.

Il 6 dicembre 2018, la scadenza per la presentazione della domanda.

Duplice l’obiettivo che si è posta la metodologia didattica: da un lato favorire e sviluppare le competenze manageriali, la capacità di direzione e di natura gestionale nelle figure apicali della sanità; dall’altro fornire alle figure professionali in possesso dei requisiti per l’accesso ai ruoli di direttore generale, provenienti anche dal settore privato, una solida formazione, integrata, specifica, operativa ed innovativa. Senza tralasciare, anzi approfondendo e arricchendo, le competenze necessarie a risolvere le problematiche gestionali delle aziende sanitarie, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi ed economico finanziari ed al tema della responsabilità dei medici e degli amministratori pubblici.

In definitiva Il corso fornirà le metodologie per l’analisi delle principali innovazioni legislative introdotte recentemente con riferimento ai piani di rientro delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie nonché gli strumenti per affrontare le tematiche connesse allo sviluppo dell’assistenza primaria e dei rapporti ospedale-territorio. È organizzato secondo quanto stabilito dall’art. 3 bis del d. lgs.vo 502/92 così come modificato dal D.lgs.vo 229/99 e dal D.M. della Sanità del 01/08/2000 per la disciplina dei corsi di formazione.