Fca, «Lo stabilimento termolese deve rimanere un polo d'eccellenza»

TERMOLI. Inizia una settimana importante per il futuro dell’industria automobilistica italiana. Domani a Torino parte il negoziato con Fca, Cnh Industrial e Ferrari per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl), in scadenza a fine anno, mentre cresce l’attesa per il vertice del 29 novembre sul piano industriale con l’amministratore delegato Manley. Un doppio appuntamento che coincide con un momento delicato del mercato e in generale una rapida trasformazione di tutto il settore automotive globale. In tutta Italia sono circa 90 mila i lavoratori interessati al rinnovo del contratto, di cui 2500 a Termoli. "E proprio lo stabilimento termolese crediamo debba continuare a rimanere un polo di eccellenza della meccanica, anche per i futuri anni a venire", dichiara in una nota la Uilm Termoli.