Movimento 5 stelle: «La vecchia politica mostra tutta la sua presunzione»

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dei portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale su sanità e conflitti d’interessi:

«Il Consiglio regionale del Molise non è la sede di Forza Italia. Ieri la deputata Annaelsa Tartaglione e l’eurodeputato Aldo Patriciello sono arrivati a Palazzo D’Aimmo per lanciare le prossime campagne elettorali e, soprattutto, per parlare di sanità. È inconcepibile che Aldo Patriciello venga nella ‘casa dei cittadini molisani’ per annunciare la propria ricandidatura e per parlare della sanità pubblica regionale e della nomina del commissario ad acta, con tanto di conferenza stampa. In pratica, parla di sanità chi in quel settore ha un conflitto d’interessi grande quanto tre regioni messe insieme. Le regioni sono Molise, Lazio e Campania, le stesse che accolgono strutture sanitarie riconducibili direttamente o indirettamente alla famiglia Patriciello.

È la vecchia politica che mostra tutta la sua presunzione, la sua arroganza e che tenta di nascondere i propri conflitti d’interessi con la complicità di molti, ma non di tutti: non certo con la complicità del MoVimento 5 Stelle.»