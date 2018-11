Atletica, l'allievo di Pasquale Venditti convocato in nazionale

TERMOLI. Il Vice Campione del Mediterraneo Ahmed Ouhda, allenato dall’esperto tecnico termolese Pasquale Venditti, è stato convocato nella nazionale italiana dalla Direzione Tecnica Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera per partecipare ai Campionati Europei di corsa campestre in programma domenica 9 dicembre a Tilburg in Olanda.

Quest’anno è la terza volta che l’allievo di Pasquale Venditti veste la maglia azzurra dell’Italia, a giugno nei Giochi del Mediterraneo Under 23, con la partecipazione di 25 nazioni, ha conquistato la medaglia d’argento nei 10.000 metri su pista e poi a ottobre nell’Incontro Internazionale tra Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Italia dei 10 km su strada si è piazzato al terzo posto e primo tra gli atleti italiani.

Ancora grandi soddisfazioni per il tecnico termolese ricordiamo che allena anche il Vice Campione del mondo di mezza maratona Samuel Tsegay che ad ottobre ha vinto la 20 km di Parigi con la partecipazione di oltre 30.000 atleti

A Tilburg nella 25esima edizione dell’importante evento continentale la formazione azzurra sarà formata da 35 atleti: 20 uomini e 15 donne.

Under 23 uomini 8,3 km

Ahmed Ouhda

Alessandro Giacobazzi

Simone Colombini

Ahmed Abdelwahed

Jacopo De Marchi

Riccardo Mugnosso



Under 20 uomini 6,3 km

Pietro Arese

Pasquale Selvarolo

Alain Cavagna

Luca Alfieri

Nesim Amsellek

Enrico Vecchi

Seniores uomini 10,3 km

Yeman Crippa

Nekagenet Crippa

Daniele Meucci

Ahmed El Mazoury

Marouan Razine

Andrea Sanguinetti

Under 23 donne 6,3 km

Francesca Tommasi

Rebecca Lonedo

Federica Zanne

Mara Ghidini

Under 20 donne 4,3 km

Nadia Battocletti

Ludovica Cavalli

Elisa Palmero

Martina Cornia

Francesca Marangi Agostino

Angela Mattevi

Seniores donne 8,3 km

Valeria Roffino

Giovanna Epis

Christine Santi



Staffetta mista 5,8 km

Mohad Abdikadar

Giulia Aprile

Ala Zoghlami

Eleonora Vandi