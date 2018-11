I sindacati: «Fca presenta il nuovo piano industriale mentre è in atto la cassa integrazione»

TERMOLI. L'organizzazione sindacale Flmuniti Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Cub Fiat Fca Termoli, tramite un comunicato condiviso anche dal Soa, Sindacato Operai Metalmeccanici, esprime critiche sul nuovo piano industriale di Fca:

«Torino è non più la città simbolo della Fiat da quando ha tagliato produzioni, posti di lavoro e sede centrale catapultata all'estero: domani sarà presentato il nuovo (per modo di dire) piano industriale del gruppo Fca mentre migliaia di lavoratori attualmente vivono in cassa integrazione e in contemporanea alle prese con un rinnovo di contratto in atto, già fallimentare sotto il profilo dei diritti e delle tutele. I sindacati firmatari che hanno ormai il solo ruolo di ratificatori si preparano in pompa magna al completamento , nei fatti ad un peggioramento ulteriore che giá traspare nella loro piattaforma di richieste, infatti viene fuori tra l'altro una flessibilità di orario in cui prevede la possibilità che alivello di stabilimento venga concordata una riduzione della pausa mensa non retribuita e delle pause per i lavoratori a giornata. Tutto ciò a fronte e in cambio di perdita di salario.

In questi anni con queste pratiche ci hanno sottratto103.31 Euro mensili fissi non legati alla presenza con lo scippo della 14esima mensilità.

Circa 3.000 Euro in meno all’anno spalmati con un premio di efficienza su 4 anni, anche la mobilità intesa come spostamento di lavoratori da uno stabilimento all'altro è ormai prassi consolidata, infatti basti pensare che per gli ultimi giovani assunti nello stabilimento di Termoli è stata compresa, nella firma di accettazione, un'eventuale disponibilità forzata verso lo stabilimento Sevel di Atessa secondo eventuali necessità aziendali, nella discussione delle pratiche Fiat e sindacati continuano anche sul grave taglio del diritto di sciopero già trasformato in fase di raffreddamento che verrà confermato se non peggiorato , con queste prerogative la Flmuniti Federazione Lavoratori Metameccanici Uniti Cub continuerà ad opporsi a nuovi piani industriali fantasma e ad un contratto imposto che nei fatti è un massacro ai diritti ai territori e all'intera collettività.»