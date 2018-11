Di Giandomenico parlerà del Molise nella trasmissione ″Primo Mattino″

TERMOLI. Girovagare per il bel Paese alla ricerca delle mete e delle iniziative più interessanti. Farsi guidare nella scelta dalla trasmissione “Primo Mattino” di Radio Monte Carlo che ogni giorno raggiunge due milioni di persone. Il programma radiofonico di indubbio successo va in onda ogni giorno dalle 5 alle 7 del mattino e al suo interno presenta una rubrica dal titolo “Bellezze d’Italia”.

Il programma nei giorni scorsi ha contattato il commissario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli Remo Di Giandomenico che si è reso subito disponibile per una intervista. Si parlerà del Molise, di Termoli e Larino e di due manifestazioni in particolare. “Goccia d’oro” di Larino e del concorso musicale internazionale “I prodigi della musica di quattro stagioni” che proprio l’Aast ha organizzato in collaborazione con l’associazione “Onde Serene”.

Di Giandomenico interverrà a “Primo Mattino” domani, 30 novembre 2018, intorno alle ore 6,48. Un ulteriore ambito per illustrare al meglio le bellezze di casa nostra e alcune manifestazioni che riscuotono attualmente notevole successo.