La Procuratrice Isabella Ginefra domani a Termoli al convegno dell'Aiaf sui minori

LARINO. Toccherà al convegno organizzato dall’Aiaf Molise e dall’Ordine degli avvocati di Larino far debuttare a Termoli il neo procuratore della Repubblica Isabella Ginefra.

“Misure interdittive e allontanamento del minore”, “violenza domestica: aspetti civilistici e penalistici nell’ambito minorile”. Questi sono i temi del convegno in programma domani pomeriggio, dalle 16, presso la sala Consiliare del Comune di Termoli, con l’intento di promuovere una attività di formazione e aggiornamento professionale a favore di vari professionisti psicologi, terapeuti, avvocati, giudici in materia di diritto di famiglia e minorile. Numerose le questioni che saranno trattate nel corso dell’incontro. In apertura dei lavori, sono previsti i saluti da parte di Isabella Ginefra, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, dell’avvocato Marco D’Errico, presidente dell’Ordine degli avvocati di Larino, dell’avvocato Manuela Vigilante, presidente del Consiglio Comunale di Termoli e dell’avvocato Michele Urbano, vice presidente dell’Aiaf Molise. Successivamente, Marianna Meo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, relazionerà sul tema relativo alle misure interdittive e allontanamento del minore e Rossana Venditti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, tratterà il tema sulla violenza domestica: aspetti civilistici e penalistici nell’ambito minorile; fungerà da moderatore, il presidente dell’Aiaf Molise, Romeo Trotta.

Il convegno è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Larino e attribuirà 3 crediti formativi.