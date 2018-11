Romagnuolo: «Chiederò a Toma un bonus per le famiglie molisane in difficoltà»

CAMPOBASSO. «Sarà mia premura parlare con il Presidente Toma di un grande problema che ho a cuore, e cioè che accolga questa mia iniziativa tesa a portare all'attenzione della sua Giunta regionale e farla soprattutto approvare, una misura "Bonus Famiglia 2019" riservata ai nuclei in difficoltà che, secondo il mio modesto parere, dovrà essere erogato a partire dal 1^ gennaio 2019. Tutto questo, ripeto, chiederò a Toma, per sostenere quelle famiglie vulnerabili in attesa di un figlio. Ai beneficiari dovrebbe andare un contributo di 1.500 euro. In questo modo, potremmo aiutare subito almeno un centinaio di famiglie molisane.»

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione Molise, in un incontro avuto a Isernia con attivisti e simpatizzanti della Lega della provincia pentra. «Voglio anche precisare e sottolineare, ha concluso Romagnuolo, che a beneficiare di questo bonus dovranno essere prima e innanzitutto le famiglie molisane, perchè la rivoluzione del buonsenso mia e di Salvini esige che dalle parole, si passi subito ai fatti.»