Nuovi motori Fca a Termoli, Cavaliere: «Una svolta per l'intera regione»

CAMPOBASSO. «Credo che non si esageri se lo definiamo un ‘nuovo inizio’, di sicuro si tratta di una notizia che può rappresentare un reale punto di svolta per l’intera regione, proprio in una particolare e delicata fase storica».

Commenta così l’assessore regionale Nicola Cavaliere le novità giunte dallo stabilimento Fca di Termoli, che sarà addirittura il primo in Italia nella produzione di motorizzazioni ibride. Confermato, in sostanza, il piano industriale dello scorso giugno che rilancia alla grande l’azienda e consente, inoltre, di trasformare a tempo indeterminato i contratti di ben trenta precari, in scadenza il 30 novembre.

«Ci saranno - prosegue Cavaliere - ricadute economiche importanti su tutto il territorio e non solo per il Basso Molise. Questa parentesi positiva, in un periodo dove scetticismo e pessimismo rappresentano purtroppo i sentimenti dominanti, deve stimolare tutti - in primis noi della classe politica- a credere di più nelle nostre potenzialità e a studiare concrete strategie economiche e di sviluppo in grado di arginare il triste fenomeno della fuga dei giovani molisani in cerca di un lavoro».

«Colgo l’occasione - conclude l’assessore - per ringraziare i vertici di Fca, le rappresentanze sindacali e tutti i dipendenti dello stabilimento termolese che con passione, impegno e sacrificio concorrono ogni giorno a produrre un’eccellenza del Made in Italy ».