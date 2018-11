I No hub del gas presentano il ricorso al Presidente della Repubblica

TERMOLI. Trivelle Zero Molise e i “Discoli del Sinarca” di Guglionesi comunicano che sabato 1 dicembre alle ore 10,30 presso la Casa del Popolo di Termoli, in via XXIV Maggio 51, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ricorso al Presidente della Repubblica depositato e notificato da un nutrito gruppo di associazioni riunite nel movimento nazionale No Hub del Gas, al quale aderiscono anche i firmatari di questo comunicato.

Il ricorso si oppone all’autorizzazione del MISE del 25 giugno 2018 per la costruzione del nuovo gasdotto Larin-Chieti, il cui tracciato attraversa 7 comuni molisani (Montenero di Bisaccia, Tavenna, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino) e che è strettamente collegato alla costruzione del centro di stoccaggio gas Sinarca.

"Questa contestatissima e inutile opera, alla quale non si sono opposte né l’amministrazione Regionale né quelle comunali, e sulla quale solo le associazioni hanno dato informazione ai cittadini, è lunga 111 Km e attraverserebbe le colline dei Abruzzo e Molise devastando le coltivazioni locali e interessando ben 9 siti di interesse comunitario; essa contribuirebbe inoltre ad aumentare le emissioni di gas, accelerando il cambiamento climatico i cui effetti nefasti vediamo bene anche in Molise, dove l’assetto idrogeologico e la produzione agricola stanno subendo danni enormi.", si legge nel comunicato a firma del Comitato “I Discoli del Sinarca” e del Coordinamento “Trivelle Zero “ Molise.