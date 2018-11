Rinviato il congresso cittadino del Partito Democratico

TERMOLI. In seguito allo slittamento del congresso regionale del Pd, viene rinviato anche quello cittadino.

Lo rende noto il segretario di circolo Antonio Sciandra.

«Si comunica che in riferimento al Coordinamento regionale Partito Democratico Molise, riunitosi in data 19 novembre, dando seguito a quanto già precedentemente deliberato, conferma all’unanimità la volontà politica di “accorpare” il Congresso regionale con quello nazionale ha avviato ufficialmente l’iter congressuale che culminerà con le primarie per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale del Pd.



Nelle more della definizione ufficiale della data da parte della Commissione nazionale per il Congresso, il tesseramento 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e i congressi territoriali, nel rispetto della loro autonomia decisionale legata alla specificità dei casi, seguiranno l’accorpamento previsto per il Congresso regionale.

Si è deciso di rinviare il congresso cittadino, previsto per il 1 dicembre a data da destinarsi».