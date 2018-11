Fca, Uilm: «Nuovi motori scelta vincente»

TERMOLI. Il giorno dopo la notizia dell’arrivo dei nuovi prodotti a Termoli, l’aria che si respira non solo in azienda ma in tutta la Regione è di grande soddisfazione.

«In un momento così delicato, mentre in America la più grande casa automobilistica, la General Motors chiude vari stabilimenti e manda a casa 14.000 lavoratori, in Italia nelle stesse ore il gruppo Fca decide di investire, rendendo il futuro più sereno per migliaia di lavoratori ed in particolare per il nostro territorio.

La Uilm ha sempre creduto fin dall’inizio che Fca avrebbe continuato ad investire in Italia ed in modo particolare su Termoli e sulle professionalità che ci sono all’interno del nostro stabilimento. Termoli sarà il primo stabilimento di Fca al mondo nella produzione dei motori ibridi FireFly 1.0 e 1.3. E ricordiamo che nei prossimi anni è previsto il passaggio all’ibrido di tutti i modelli.

Grazie a nome dei tanti lavoratori che rappresentiamo. A giorni ci attendono altre sfide importanti come il rinnovo del Contratto collettivo specifico di lavoro e l’Audit all’interno dello stabilimento per il riconoscimento del Silver all’interno del Wcm. Ricordiamo che il Wcm è l’acronimo di World Class Manufacturing e rappresenta una metodologia per il miglioramento della qualità globale dei prodotti.

A Termoli puntiamo all’eccellenza anche in questo .Siamo sicuri che anche su questi due importanti appuntamenti il trend positivo continui. Grazie a tutti i lavoratori che quotidianamente in silenzio costruiscono il futuro, siamo sicuri che anche questa volta scegliere Termoli sia stata la scelta vincente».

La Segreteria Territoriale Uilm- Uil