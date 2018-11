Consiglio comunale, sette i punti all’ordine del giorno

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale avvocato Manuela Vigilante ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 04 dicembre alle ore 09, in prima convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di deliberazione di c.c. avente ad oggetto "indizione referendum cittadino" allegata alla richiesta di convocazione del Consiglio comunale prot. n. 59284 del 13.11.2018.



2. Deliberazione di g.c. n. 256 del 02.11.2018, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ( art. 175, comma 4 e 5 del d.lgs. n.267/2000).ratifica.



3. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lettera a d.lgs. n.267/2000 - tribunale di larino sentenza n.110/2018



4. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lettera a d.lgs. n.267/2000 - commissione tributaria provinciale di campobasso sentenza n.818/3/2016



5. Fondazione Macte - Termoli -approvazione dello schema dell'atto costitutivo e dello statuto.



6. Subentro dell'istituto autonomo case popolari di Campobasso nella convenzione rep. 135 del 28/05/1981 stipulata con la soc. italiana per condotte d'acqua per la concessione in diritto di superficie nei piani di zona n. 1 e n. 4 di cui alla legge 167/1962.



7. Proposta di deliberazione di Consiglio comunale, prot. n. 15901 del 27.03.2018, avente ad oggetto " istituzione di un registro dei testamenti biologici - dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) - approvazione regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento.