SAN MARTINO IN PENSILIS. La pampanella, prodotto tipico di San Martino in Pensilis, oggi, grazie alla rete nazionale degli Istituti alberghieri, ed in particolare grazie ai ragazzi e docenti dell'Istituto Federico di Svevia di Termoli, che da sempre collaborano con l'Amministrazione Comunale di San Martino nel promuovere i prodotti locali, potrà essere degustato dai visitatori del Job &Orienta manifestazione per l'orientamento, scuola, formazione e lavoro che ogni anno si svolge a Verona e che accoglie tantissimi visitatori.