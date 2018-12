Sanità, Totaro al M5S: «Ci fate sapere che fine faranno gli ospedali molisani?»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, del sindacato medico 118-Fimmg, replica al comunicato del Movimento cinque Stelle sulla nomina del Commissario alla Sanità.

«Sono felice di apprendere che egli sarà: "un commissario indipendente e di alto profilo tecnico", "garantirà il rispetto della legalità oltre al diritto dei molisani ad avere una sanità pubblica e di qualità", "le figure del commissario e del subcommissario saranno indicate da ciascun contraente del contratto di governo" ed il Movimento 5 Stelle… con il ministero vigilerà… ".

Nulla di meglio per i cittadini molisani che adesso sono più tranquilli perché temevano l'arrivo di un commissario disonesto e di scarsa professionalità, che avrebbe operato nella illegalità ed avrebbe fatto di questa la bandiera del suo mandato, addirittura i molisani tremavano al solo pensiero che fosse scelto dalle forze politiche di opposizione ed invece adesso sono tranquillizzati per la assoluta certezza che sarà frutto della più stretta ortodossia della applicazione del "manuale Cencelli" uno a me e uno a te!

Perfetto, stanotte e le successive, i molisani finalmente dormiranno sogni tranquilli, e programmeranno le proprie malattie per i tempi migliori nei quali arriverà il principe azzurro che mariterà la nostra sanità e la renderà felice.

Una sorta di visione escatologica dell'angelo giustiziere che regalerà il benessere ai poveri cittadini e punirà, giudice supremo, i cattivi che hanno fatto e fanno soffrire i cittadini molisani.

Tutto ciò premesso ed apprezzato i cittadini molisani vorrebbero anche sapere quale è il vostro pensiero, conti e leggi vigenti alla mano, in merito alla riorganizzazione della sanità molisana e che fine faranno gli ospedali ed i servizi, soprattutto quello di Termoli .

Come saranno distribuiti sul territorio i posti letto e come fare i conti con la Balduzzi.

Come faranno, con queste disponibilità finanziarie, ad assumere i medici e gli infermieri per mantenere gli ospedali esistenti.

Come intendono riorganizzare il servizio di emergenza e urgenza soprattutto neurochirurgica e cardiologica in una regione con un solo ospedale e peraltro di primo livello, come regolare i rapporti convenzionali con la sanità privata già esistenti senza compromettere l'assistenza nelle urgenze neurochirurgiche.

Ci piacerebbe sapere, considerate le scarse risorse finanziarie, l'ospedale di Termoli ed Isernia che fine faranno visto che già oggi esiste un unico ospedale con due plessi periferici .

Ci penserà il vostro libero, bravo, capace e onesto commissario a risolvere tutto? Un tecnico ? Forse in passato non avete espresso perplessità sulla delega di funzioni dalla politica ai tecnici?

Eravamo erroneamente convinti che fosse compito della politica, e quindi anche vostro compito, occuparvi di queste problematiche che richiederanno una distribuzione di risorse e la ripartizione di sicuri sacrifici da richiedere ai cittadini molisani.

Totaro Giancarlo