Poste Molise, i sindacati chiedono un incontro con l'azienda

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota di Cisl-Slp, in cui viene chiesto, da parte dell'organizzazione sindacale, un incontro urgente con l'azienda:

«Nella regione Molise, il dato relativo all’esodo incentivato, nel solo Mercato Privati, è di 28 unità, suddivise in 16 su Campobasso e 12 su Isernia. Ciò alla data di oggi, ma non si esclude che le adesioni a tale forma di pensionamento anticipato possano aumentare. Questi numeri, che possono sembrarci non eccessivi, in effetti rappresentano quasi il 10% degli addetti nella Divisione M.P. in regione, considerato che il Molise ha ben 125 comuni al di sotto dei 5000 abitanti, in pratica il 91% dei centri urbani, e che i residenti in questi comuni sono il 47,9% del totale, ovvero 147.825 abitanti. In ciò siamo secondi solo alla Valle d’Aosta. Se circa la metà della popolazione si trova in comuni piccoli, e se questi ultimi rappresentano la quasi totalità dei centri abitativi, va da sé che garantire servizi postali efficienti ad una comunità tanto sparsa e poco numerosa è non solo diseconomico, ma anche complicato, come è complicata la gestione delle sostituzioni in caso di ferie, permessi, malattie ed ogni altra forma di assenza. Allo stesso modo sarà difficile garantire i passaggi di cassa nei modi previsti, giustificare gli esborsi per trasferte in comuni non serviti da mezzo pubblico (la stragrande maggioranza), fare i conti con la viabilità fatiscente, con frane e interruzioni sparse ovunque sul territorio, con difficoltà nei collegamenti di rete che determinano lentezze e malfunzionamenti al pubblico, con disagi e lamentele dei cittadini e, sempre più spesso, da parte dei Primi Cittadini.

A questo punto è necessario porre su un piatto della bilancia i costi fissi e variabili, le spese in emergenza e le uscite varie, sull’altro piatto i ricavi ed i benefici diversi, considerando che questi ultimi non potranno mai pesare quanto i primi e che quindi, in Molise, la bilancia penderà sempre in perdita. Tuttavia, in considerazione del fatto che il servizio postale deve essere garantito anche nei comuni più piccoli, che la qualità è diventata un obbligo per l’Azienda, che le ferie siano un costo da smaltire entro l’anno senza eccezioni, che il personale presente in Molise sia da sempre sottostimato rispetto alle reali necessità, che vi sia un numero importante di ore da destinare alla formazione e che il personale in esodo probabilmente verrà rimpiazzato solo in percentuale minima, ci chiediamo come l’Azienda voglia far fronte alle difficoltà operative che, a partire dai primissimi giorni del prossimo anno, determineranno in numerosissimi casi l’impossibilità di garantire non solo un servizio postale efficiente e capillare nella nostra piccola regione Molise, ma addirittura la stessa apertura giornaliera degli sportelli. Visto i tempi tecnici del tavolo Nazionale sulle Politiche Attive del Lavoro, viste le difficoltà sul Territorio, riteniamo necessario formulare richiesta di un incontro con i rappresentanti dell’Azienda, da fissare con la massima urgenza, al fine di trovare le giuste soluzioni ad un problema sottovalutato negli anni, ma che ormai non è più possibile continuare ad affrontare con soluzioni improvvisate, superficiali e del tutto inefficaci.»