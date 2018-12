La comunità italo-polacca celebra la festa di Sant'Andrea

TERMOLI. Comunità italo-polacca coinvolta oggi a Termoli nella "Festa di San Andrea, secondo l’antica tradizione polacca “Andrzejki”, è un momento magico che si organizza con lo scopo di augurarci un buon auspicio, futuro avvenire. In questa festa, un tempo, non potevano partecipare le donne sposate tanto meno quelle anziane, e non si invitavano i ragazzi. Oggi è un’occasione di incontro tra i balli, magia e fantasia soprattutto per i più piccoli. Infatti, l’associazione “Apolonia” di Termoli ha pensato di tramandare questa fantasiosa opportunità di incontro anche a Termoli. La coordinatrice e socia Anna Totoń è pronta, già a predisposto tutto per far divertire i bambini… ma non pensate, anche per i grandi ci sarà qualcosa di sorprendente! «Non mancate! – afferma Dagmara Sobolewska - Anna Totoń ci sveglia un piccolo segreto, fra i tanti sortilegi: si versa su una bacinella d’acqua la cera calda attraverso il buco nella chiave, e poi attraverso l’ombra sul muro si leggerà il futuro alla persona che getterà la cera. Oggi in Polonia queste tradizioni sopravvivono ancora ma sono vissute solamente come divertimento. Se avete organizzato la vostra vacanza in Polonia in questi giorni potrete partecipare a tanti vari divertenti momenti da non dimenticare durante il vostro viaggio. L’Associazione “Apolonia” la Polonia lo ha riportato pure a Termoli, tranquilli non c’è bisogno di partire… Vi invitiamo con lo spirito di fantasia presso la Scuola Emozioni Latine, dalle ore 15».