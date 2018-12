Come una macchina volante, Mimmo Locasciulli al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Ospite della Casa del Libro Mimmo Locasciulli, cantautore fra i più interessanti nel panorama della canzone d’autore italiana, presenterà il 4 dicembre alle ore 18.30 a Termoli presso il Cinema Sant'Antonio, il suo libro “Come una macchina volante”.

Un libro in cui Locasciulli, cantautore e medico, racconta la sua storia fatta di curiosità per la vita, ricordi d’infanzia e due grandi passioni , quella per la medicina e quella per la musica che, pur esercitando la professione di medico, non ha mai abbandonato e grazie alla quale ha costruito la sua personalissima strada musicale.

Nel corso della presentazione ci sarà anche spazio per ascoltare alcune fra le sue canzoni più belle. A dialogare con l’autore, Mariano Gramegna.

La Casa del libro offre, ancora una volta, alla città l’occasione unica di partecipare gratuitamente ad un evento eccezionale ed imperdibile. L’ingresso è libero.