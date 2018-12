TERMOLI. Cercasi una casa accogliente per la cagnolina di nome Maggie.

Una ragazza ci ha pregato di pubblicare un appello per una cagnolina trovata qualche mese fa, che lei ha curato e accudito con tanto amore e che per motivi prettamente personali non può più tenere e qui vi spiega tutto quello che c'è da sapere:

«Maggie ha 9 mesi è una simil maremmana di 18 chili. Ė una signorina tutto stile abituata alla vita adagiata della casa. Recuperata a soli due mesi in un camping estivo molisano. Sa andare a guinzaglio e va d'accordo con i suoi simili sia maschi che femmine! Ha il libretto sanitario tutto in regola con i vaccini completi ed è sterilizzata importante di sottolineare è che in stallo attuale (da me) non può più stare per i motivi personali e cerca urgente sistemazione e adozione in famiglia Ho davvero solo massimo una settimana poi non posso più tenerla».

Se siete seriamente interessati contattateci e vi daremo il contatto di Natalie.