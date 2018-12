Incendio in un garage a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta intorno alle ore 5.30 di questa mattina in Via Jugoslavia per un incendio in un garage.

L’incendio, in fase molto avanzata, è stato velocemente spento e le strutture della palazzina interessata raffreddate.

Sul posto è intervenuto il Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Provinciale di Campobasso per i rilievi ed indagini di prassi.

Dalle prime sommarie indagini tecniche l’incendio si è innescato e propagato da una derivazione dell’impianto elettrico posto vicino a dei cartoni accantonati.

Dato i danni rilevanti al solaio del garage è stato dichiarata inagibile ed interdetta la stanza immediatamente sopra il locale interessato dall’incendio.